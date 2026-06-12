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NARCL ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, ₹2,172 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ₹579 ਕਰੋੜ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੈਟਲਮੈਂਟ

NARCL Loan Settlement News: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਗਸਨ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ NARCL ਅਤੇ IDRCL ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹2,172 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (Committee of Creditors) ਵਿੱਚ NARCL ਕੋਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 12, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:06 PM IST
NARCL ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, ₹2,172 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ₹579 ਕਰੋੜ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੈਟਲਮੈਂਟ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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NARCL ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, ₹2,172 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ₹579 ਕਰੋੜ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੈਟਲ
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