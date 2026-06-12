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NARCL Loan Settlement News: ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL) ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਗਸਨ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ NARCL ਅਤੇ IDRCL ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹2,172 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (Committee of Creditors) ਵਿੱਚ NARCL ਕੋਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਨੋ ਡਿਊਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ₹550 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ₹29.24 ਕਰੋੜ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਜ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ₹579.24 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਗਸਨ ਗਲੋਬਲ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ NARCL/IDRCL ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NARCL ਇਕੱਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਪਟਾਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ₹2,172 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ ₹579 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਲਗਭਗ ₹1,593 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਤਰ ਲਈ ਕੀਮਤ ਖੋਜ (Price Discovery) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ Hyatt Regency ਹੋਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਦੇ ਛੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ NARCL ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਤੇ 9 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ NARCL ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।