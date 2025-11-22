ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਜਾਂ ਝਟਕਾ? ਕੀ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨਾਲ ਘਟੇਗੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੈਲਰੀ? ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ

New Labour Codes: ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਾਗਤ (CTC ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ CTC ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
Trending Photos
New Labour Codes: ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ - ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਡ, 2019, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ, 2020, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੋਡ, 2020, ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੋਡ, 2020 - 21 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਉਜਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਨਵਾਂ ਉਜਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਗਤ (CTC) ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ CTC ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਨਵਾਂ ਉਜਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PF) ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵੰਡਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਯੋਗਦਾਨ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।
45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਕੋਡ ਅਗਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।