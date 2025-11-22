Advertisement
trendingNow13014367
Hindi NewsZee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਜਾਂ ਝਟਕਾ? ਕੀ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨਾਲ ਘਟੇਗੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੈਲਰੀ? ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ

New Labour Codes: ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਾਗਤ (CTC ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ CTC ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 22, 2025, 05:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਜਾਂ ਝਟਕਾ? ਕੀ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨਾਲ ਘਟੇਗੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੈਲਰੀ? ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ

New Labour Codes: ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ - ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਡ, 2019, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ, 2020, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੋਡ, 2020, ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੋਡ, 2020 - 21 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਉਜਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਨਵਾਂ ਉਜਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਗਤ (CTC) ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ CTC ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

ਨਵਾਂ ਉਜਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PF) ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵੰਡਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਯੋਗਦਾਨ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।

45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਕੋਡ ਅਗਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

About the Author
author img
Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 8 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punj...और पढ़ें

TAGS

New Labour Codeslabour codes 2025punjabi news

Trending news

'मेड-इन-चाइना' वाले...', तेजस क्रैश पर पाक ट्रोलर्स को प्रियंका चतुर्वेदी का जवाब
Dubai Tejas Crash
'मेड-इन-चाइना' वाले...', तेजस क्रैश पर पाक ट्रोलर्स को प्रियंका चतुर्वेदी का जवाब
सिद्धारमैया के इलाके में महिला अफसर ने की सुसाइड की कोशिश! आखिर किस बात का था डर?
karnataka
सिद्धारमैया के इलाके में महिला अफसर ने की सुसाइड की कोशिश! आखिर किस बात का था डर?
बंगाल में महिला BLO की मौत से मचा हड़कंप, परिवारवालों ने लगाया SIR वर्कलोड का आरोप
Sir
बंगाल में महिला BLO की मौत से मचा हड़कंप, परिवारवालों ने लगाया SIR वर्कलोड का आरोप
पंजाब से हथियारों की बड़ी खेप बरामद, जांच में सामने आया इंटरनेशनल कनेक्शन
Smuggling
पंजाब से हथियारों की बड़ी खेप बरामद, जांच में सामने आया इंटरनेशनल कनेक्शन
देश में गद्दारों की लंबी फेरहिस्त, एक क्लिक में जानिए दिल्ली ब्लास्ट का वीकेंड अपडेट
Delhi blast
देश में गद्दारों की लंबी फेरहिस्त, एक क्लिक में जानिए दिल्ली ब्लास्ट का वीकेंड अपडेट
न्यूट्रल अंपायर बैटिंग कर रहा... SIR को लेकर कांग्रेस का ECI पर हमला; प्लान भी बताया
Sir
न्यूट्रल अंपायर बैटिंग कर रहा... SIR को लेकर कांग्रेस का ECI पर हमला; प्लान भी बताया
तिरुपत्ति मंदिर में नकली घी से बने 200000000 लड्डू, VVIP समेत आम आदमी समेत सबने खाए
Tirupati mandir
तिरुपत्ति मंदिर में नकली घी से बने 200000000 लड्डू, VVIP समेत आम आदमी समेत सबने खाए
अहमदाबाद धमाकों से भी जुड़ा था 'अल-फलाह' का नाम, अब अल्पसंख्यक दर्जे पर मिला नोटिस
Al-Falah University
अहमदाबाद धमाकों से भी जुड़ा था 'अल-फलाह' का नाम, अब अल्पसंख्यक दर्जे पर मिला नोटिस
ना बैंड ना बाजा...अस्पताल का इमरजेंसी वॉर्ड बना शादी का मंडप, पूरा सोशल मीडिया हैरान
marriage in hospital
ना बैंड ना बाजा...अस्पताल का इमरजेंसी वॉर्ड बना शादी का मंडप, पूरा सोशल मीडिया हैरान
दिल्ली में दूसरी वारदात से पहले पकड़ी गई मौत की मंडी! पाक-चीन-तुर्की की चाल बेनकाब
Delhi News
दिल्ली में दूसरी वारदात से पहले पकड़ी गई मौत की मंडी! पाक-चीन-तुर्की की चाल बेनकाब