New Rules: ਪੈਨਸ਼ਨ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ LPG ਤੱਕ, 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ 5 ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ, ਜੇਬ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

New Rules From December: ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹਨ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 25, 2025, 12:48 PM IST
ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਡੇਟ 

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਡੇਟ 30 ਨਵੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। UPS NPS ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਹੁਣ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਡੇਟ

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ  (Jeevan Pramaan) ਘਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟੈਕਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ

ਜੇਕਰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ TDS ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 194-IA, 194-IB, 194M, ਅਤੇ 194S ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 92E ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ITR ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਟਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ 3CEAA ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵੀ ਹੈ। 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

LPG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਓਐਮਸੀਜ਼ ਨੇ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹6.50 ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ।

ATF ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
LPG ਵਾਂਗ, ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਏਟੀਐਫ (Aviation Turbine Fuel) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਟੀਐਫ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਏਟੀਐਫ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਧ ਜਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 

 

Drishti Gupta

My name is Drishti Gupta, and I have been working in the media industry for the past four years.

TaxLPGDecemberNew rules

