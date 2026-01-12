ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, IRCTC ਆਧਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?

Train Ticket Booking New Rule: IRCTC ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, 12 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ, ਐਡਵਾਂਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ PRS ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Train Ticket Booking New Rule: ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਆਧਾਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ IRCTC (ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਸਮੇਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ, ਆਧਾਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਐਡਵਾਂਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ (ARP) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰੇਲ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
PRS ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਕ ਕਰੀਏ
ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਈ-ਟਿਕਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ?
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਆਧਾਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੁਕਿੰਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਆਮ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੌਰਾਨ IRCTC ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੇਲ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
29 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਆਧਾਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ IRCTC ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 08:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਆਧਾਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।