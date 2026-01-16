Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3076597
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

PM Kisan 22nd Installment: ਇਸ ਦਿਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ PM ਕਿਸਾਨ ਦੀ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਪੈਸੇ! ਨਵੀਂ Update ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

 PM Kisan 22nd Installment:  ਆਮ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 16, 2026, 04:14 PM IST

Trending Photos

PM Kisan 22nd Installment: ਇਸ ਦਿਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ PM ਕਿਸਾਨ ਦੀ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਪੈਸੇ! ਨਵੀਂ Update ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

PM Kisan 22nd Installment Update: ਆਮ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ 21ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ-: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ: ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਪੈਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ-: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ-: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ID ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ e-KYC ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਗਲਤ ਹੈ, IFSC ਕੋਡ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ KYC ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ੀਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ-: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ pmkisan.gov.in 'ਤੇ ਜਾਓ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਚੁਣ ਕੇ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

TAGS

11th kisht pm kisan

Trending news

CM Atishi
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ CM ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ
bomb threat
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ DC ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ
Nangal News
ਨੰਗਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕਾਬੂ
11th kisht pm kisan
PM Kisan 22nd Installment: ਇਸ ਦਿਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ PM ਕਿਸਾਨ ਦੀ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਪੈਸੇ!
SGPC reaction
ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਵਰ ਚ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, SGPC ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ
PSTET 2026
SCERT ਨੇ PSTET 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
DIG Harcharan Singh Bhullar
ਮੁਅੱਤਲ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
mnrega protest
ऊना में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर
T20 World Cup
T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਇਹ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ
Mandy Takhar divorce
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੈਂਡੀ ਤੱਖਰ ਨੇ ਸ਼ੇਖਰ ਕੌਸ਼ਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤਲਾਕ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ