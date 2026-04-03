ਗੈਸ ਖਤਮ? ਟੈਂਸ਼ਨ ਛੱਡੋ! ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ LPG ਜਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕਾਓ ਖਾਣਾ

Cooking without Gas and Induction: ਕੀ ਘਰ ਵਿੱਚ LPG ਗੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੈਸ ਜਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਓ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਏਅਰ ਫ੍ਰਾਈਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੇਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 03, 2026, 01:22 PM IST

ਗੈਸ ਖਤਮ? ਟੈਂਸ਼ਨ ਛੱਡੋ! ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ LPG ਜਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕਾਓ ਖਾਣਾ

Cooking Without Gas: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲੋਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁਕਿੰਗ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰ ਹਨ ਜੋ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਏਅਰ ਫ੍ਰਾਈਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੇਤਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਸਿਰਫ਼ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ।
ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ:
-ਕੇਕ, ਪੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਕਵਾਨ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ।

ਏਅਰ ਫ੍ਰਾਈਰ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਬਣਾਓ
ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਏਅਰ ਫ੍ਰਾਈਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਸਨੈਕਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-ਸਮੋਸੇ, ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਕਵਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੈਕਅੱਪ ਵਿਕਲਪ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੇਤਲੀ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਵਰਤੋਂ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੇਤਲੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
-ਮੈਗੀ ਅਤੇ ਓਟਸ ਬਣਾਉਣਾ
-ਆਂਡੇ ਉਬਾਲਣਾ
-ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਨਾ

ਇਸਦਾ ਹੀਟਿੰਗ ਤੱਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਜੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ?
ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਵਿਕਲਪਕ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰਸੋਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

