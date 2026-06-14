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ਹੁਣ 100 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

100 Percent Ethanol Vehicles News : ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਈਂਧਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 14, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:32 PM IST
ਹੁਣ 100 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਹੁਣ 100 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
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