ਹੁਣ 100 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

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100 Percent Ethanol Vehicles News : ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਈਂਧਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੀਤੀ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ, ਮੈਂ 100% ਈਥਾਨੌਲ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।" ਭਾਰਤ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ "ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ" ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ, ਅਤੇ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
"ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਯਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਤਾ ਲਿਆ ਹੈ... ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।" ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੀ ਵੈਗਨਆਰ ਦੇ ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੋ ਕਿ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥੇਨੌਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ' ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥੇਨੌਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਣਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 100% ਈਥੇਨੌਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵੈਗਨਆਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 100% ਈਥੇਨੌਲ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਟੋਇਟਾ, ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਅਤੇ ਹੁੰਡਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ 100% ਈਥੇਨੌਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ।" ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਇਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਈਥਾਨੌਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜੀਪ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜੀਪ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ?' ਇਸ ਲਈ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।" ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੀ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਕਾਰ ਦੇ ਲਾਂਚ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਨਾਗਪੁਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ... ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਬਰਡ ਪਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਐਡਵੈਂਚਰ ਪਾਰਕ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ... ਅਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਫੇਜ਼ 1 ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੇਜ਼ 3 ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਮਜ਼ ਨਾਗਪੁਰ, ਆਈਆਈਐਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਤੇ ਆਈਆਈਆਈਟੀ ਬੁਟੀਬੋਰੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"