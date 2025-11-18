Advertisement
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਦੋ PAN ਕਾਰਡ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ

PAN card rules: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ₹10,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 18, 2025, 03:43 PM IST
PAN card rules: ਯੂਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਾ ਨੇਤਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਅੱਜ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (PAN) ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪਛਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 272B ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ₹10,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਦੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਪੈਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਜਾਂ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੂਜਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ NSDL ਜਾਂ UTIITSL ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪੈਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦੀ ਰਸੀਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਧੂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ।

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 8 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punj...और पढ़ें

PAN Card RulesDual PAN Card Penaltypunjabi news

