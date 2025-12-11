Advertisement
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲੀਆਂ: ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟੀਆਂ? ਜਾਣੋ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟਸ

11 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਾਰੀ: OMCs ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਸਤਾ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ-ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 11, 2025, 12:15 PM IST

Petrol Diesel Rate Today: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਡਾਲਰ-ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ - ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਰਕ ਇਕੱਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅੱਜ, 11 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ (ਸ਼ਹਿਰ-ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ)
ਦਿੱਲੀ
ਡੀਜ਼ਲ: ₹87.67/ਲੀਟਰ
(ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।)

ਮੁੰਬਈ
ਪੈਟਰੋਲ: ₹103.54
ਡੀਜ਼ਲ: ₹90.03
(ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।)

ਕੋਲਕਾਤਾ
ਪੈਟਰੋਲ: ₹105.41
ਡੀਜ਼ਲ: ₹92.02
(ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ₹105 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਥਿਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।)

ਚੇਨਈ
ਪੈਟਰੋਲ: ₹100.91
ਡੀਜ਼ਲ: ₹92.49

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ
ਪੈਟਰੋਲ: ₹94.68
ਡੀਜ਼ਲ: ₹90.35

ਬੰਗਲੌਰ
ਪੈਟਰੋਲ: ₹102.63
ਡੀਜ਼ਲ: ₹90.72

ਹੈਦਰਾਬਾਦ
ਪੈਟਰੋਲ: ₹107.46
ਡੀਜ਼ਲ: ₹95.70
(ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ।)

ਜੈਪੁਰ
ਪੈਟਰੋਲ: ₹104.91
ਡੀਜ਼ਲ: ₹90.38

ਲਖਨਊ
ਪੈਟਰੋਲ: ₹94.52
ਡੀਜ਼ਲ: ₹87.61

ਪੁਣੇ
ਪੈਟਰੋਲ: ₹103.87
ਡੀਜ਼ਲ: ₹90.40

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੈਟਰੋਲ: ₹94.30
ਡੀਜ਼ਲ: ₹82.45
(ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।)

ਇੰਦੌਰ
ਪੈਟਰੋਲ: ₹106.56
ਡੀਜ਼ਲ: ₹91.95

ਪਟਨਾ
ਪੈਟਰੋਲ: ₹105.41
ਡੀਜ਼ਲ: ₹91.66

ਸੂਰਤ
ਪੈਟਰੋਲ: ₹94.40
ਡੀਜ਼ਲ: ₹90.09

ਨਾਸਿਕ
ਪੈਟਰੋਲ: ₹104.50
ਡੀਜ਼ਲ: ₹91.02

