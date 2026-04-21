ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ; ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭਾਅ

Petrol Diesel Price Today: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਲਗਭਗ $95.89 ਅਤੇ WTI ਕਰੂਡ $90.12 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 21, 2026, 10:14 AM IST

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ; ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭਾਅ

Petrol Diesel Price Today: ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਸਥਿਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲਓ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ—

  • ਦਿੱਲੀ: ਪੈਟਰੋਲ ₹94.77, ਡੀਜ਼ਲ ₹87.67 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ
  • ਮੁੰਬਈ: ਪੈਟਰੋਲ ₹103.54, ਡੀਜ਼ਲ ₹90.03 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ
  • ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੈਟਰੋਲ ₹105.41, ਡੀਜ਼ਲ ₹92.02 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ
  • ਚੇਨਈ: ਪੈਟਰੋਲ ₹101.23, ਡੀਜ਼ਲ ₹92.81 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ
  • ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਪੈਟਰੋਲ ₹102.92, ਡੀਜ਼ਲ ₹90.99 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ
  • ਨੋਇਡਾ: ਪੈਟਰੋਲ ₹95.12, ਡੀਜ਼ਲ ₹88.29 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ
  • ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ: ਪੈਟਰੋਲ ₹95.65, ਡੀਜ਼ਲ ₹88.10 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਲਗਭਗ $95.89 ਅਤੇ WTI ਕਰੂਡ $90.12 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਪਰਯਾਪਤ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ATF ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ LNG ਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਦਿਨ ਅਤੇ LPG ਦਾ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ SMS ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  • ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ (IOCL): RSP <ਸਪੇਸ> ਸਿਟੀ ਕੋਡ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ 9224992249 'ਤੇ ਭੇਜੋ।
  •  ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BPCL): RSP ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ 9223112222 'ਤੇ ਭੇਜੋ।
  • ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (HPCL): HP ਕੀਮਤ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ 9222201122 'ਤੇ ਭੇਜੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ iocl.com, bharatpetroleum.in ਜਾਂ hindustanpetroleum.com 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

