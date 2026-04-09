ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਦਲੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ

Petrol Diesel Price: 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ ਲੱਭੋ।
Petrol Diesel Price Today: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਪਏ-ਡਾਲਰ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ।
ਕੀਮਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹਨ
ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ (9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੈਟਰੋਲ ₹94.72, ਡੀਜ਼ਲ ₹87.62
ਮੁੰਬਈ: ਪੈਟਰੋਲ ₹104.21, ਡੀਜ਼ਲ ₹92.15
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੈਟਰੋਲ ₹103.94, ਡੀਜ਼ਲ ₹90.76
ਚੇਨਈ: ਪੈਟਰੋਲ ₹100.75, ਡੀਜ਼ਲ ₹92.34
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਪੈਟਰੋਲ ₹94.49, ਡੀਜ਼ਲ ₹90.17
ਬੰਗਲੁਰੂ: ਪੈਟਰੋਲ ₹102.92, ਡੀਜ਼ਲ ₹89.02
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੈਟਰੋਲ ₹107.46, ਡੀਜ਼ਲ ₹95.70
ਜੈਪੁਰ: ਪੈਟਰੋਲ ₹104.72, ਡੀਜ਼ਲ ₹90.21
ਲਖਨਊ: ਪੈਟਰੋਲ ₹94.69, ਡੀਜ਼ਲ ₹87.80
ਪੁਣੇ: ਪੈਟਰੋਲ ₹104.04, ਡੀਜ਼ਲ ₹90.57 ਰੁਪਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੈਟਰੋਲ ₹94.30 ਰੁਪਏ, ਡੀਜ਼ਲ ₹82.45 ਰੁਪਏ
ਇੰਦੌਰ: ਪੈਟਰੋਲ ₹106.48 ਰੁਪਏ, ਡੀਜ਼ਲ ₹91.88 ਰੁਪਏ
ਪਟਨਾ: ਪੈਟਰੋਲ ₹105.58 ਰੁਪਏ, ਡੀਜ਼ਲ ₹93.80 ਰੁਪਏ
ਸੂਰਤ: ਪੈਟਰੋਲ ₹95.00 ਰੁਪਏ, ਡੀਜ਼ਲ ₹89.00 ਰੁਪਏ
ਨਾਸ਼ਿਕ: ਪੈਟਰੋਲ ₹95.50 ਰੁਪਏ, ਡੀਜ਼ਲ ₹89.50 ਰੁਪਏ
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?
-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ
-ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
-ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ
-ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ
-ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ
SMS ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਣੋ
Indian Oil Corporation: RSP ਲਿਖ ਕੇ 9224992249 'ਤੇ ਭੇਜੋ
Bharat Petroleum: RSP ਲਿਖ ਕੇ 9223112222 'ਤੇ ਭੇਜੋ
Hindustan Petroleum: HP Price ਲਿਖ ਕੇ 9222201122 'ਤੇ ਭੇਜੋ