Petrol-Diesel Price Today: ਪੈਟਰੋਲ- ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ

Petrol-Diesel Price Today: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਡਾਲਰ-ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ OMCs ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Trending Photos
Petrol-Diesel Price Today: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਡਾਲਰ-ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਡੇਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੈਟਰੋਲ ₹94.72 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ₹87.62 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ।
ਮੁੰਬਈ: ਪੈਟਰੋਲ ₹104.21, ਡੀਜ਼ਲ ₹92.15 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ।
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੈਟਰੋਲ ₹103.94, ਡੀਜ਼ਲ ₹90.76 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੈਟਰੋਲ ₹94.30, ਡੀਜ਼ਲ ₹82.45 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ।
ਇੰਦੌਰ: ਪੈਟਰੋਲ ₹106.48, ਡੀਜ਼ਲ ₹91.88 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ।
ਪਟਨਾ: ਪੈਟਰੋਲ ₹105.58, ਡੀਜ਼ਲ ₹93.80 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ।
ਸੂਰਤ: ਪੈਟਰੋਲ ₹95.00 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ₹89.00 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਕਿਉਂ ਹਨ ਕੀਮਤਾਂ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।