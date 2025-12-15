Advertisement
PM Kisan 22th Instalment: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ Update

PM Kisan 22th Instalment:  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ PM Kisan ਦੀ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। 

 

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 15, 2025, 10:28 AM IST

PM Kisan 22th Instalment: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ Update

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (PM Kisan Samman Nidhi Yojana 22nd Kestlement) ਦੀ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। PM Kisan Yojana ਦੀ 21ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ 19 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ PM Kisan ਦੀ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। 

 ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ? 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (PMKSNY) ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ, 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ (PM ਕਿਸਾਨ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ 2025) ਦੀ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ 22 ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ

ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਡੀਬੀਟੀ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਬੈਂਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਆਈਐਫਐਸਸੀ ਕੋਡ, ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 'ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ' (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪੰਜੀਕਰਮ) ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਸੀਐਸਸੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

