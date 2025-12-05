Advertisement
100% ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ Double, ₹10,000 ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ₹20,000, ਜਲਦ ਕਰੋ Post Office ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼!

ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ (KVP) ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਾਕਘਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 115 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 7.5% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ, ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਜਾਇੰਟ ਖਾਤਾ ਵਿਕਲਪ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

 

Dec 05, 2025

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਜੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ (KVP)-ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ 115 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੇਹਤਰੀਨ ਚੋਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੈਸਾ Double ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ

ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ (KVP) ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਪੱਕਾ ਰਿਟਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਰਿਟਰਨ?
ਡਾਕਘਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ (KVP) ਸਕੀਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 7.5% ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। KVP ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਚਿਓਰਟੀ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਪਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਗਣਾ?
ਹੁਣ ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ (KVP) ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ KVP ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ₹7,500 ਵਿਆਜ 7.5% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਆਜ ਮੂਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਲ ₹1,07,500 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਆਜ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ KVP ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ 1,07,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ 'ਤੇ 7.5% ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 8,062 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਸਾਲ, ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 1,15,562 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ, ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ।

ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ

ਡਾਕਘਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ (KVP) ਯੋਜਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਜਾਇੰਟ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

 (ਨੋਟ: ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ। ZEE PHH ਦਾ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ)

 

