Wife ਦੇ ਨਾਲ Post Office ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ₹2,00,000 ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ₹89,990 ਦਾ ਬੰਪਰ ਰਿਟਰਨ, ਹੋਵੇਗਾ ਤਗੜਾ ਮੁਨਾਫਾ!

Post Office Scheme: ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੌਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ₹2,00,000 ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ₹89,990 ਦਾ ਪੱਕਾ ਬਿਆਜ਼ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 11, 2025, 01:24 PM IST

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.25% ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। RBI ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ FD ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰਿਟਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉੱਚ ਬਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੌਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ₹2,00,000 ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ₹89,990 ਦਾ ਪੱਕਾ ਬਿਆਜ਼ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਕ ਦੇ।

ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ TD ਸਕੀਮ: 7.5% ਤੱਕ ਬਿਆਜ, ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆ

ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (TD) ਖਾਤਾ 1, 2, 3 ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ—

1 ਸਾਲ – 6.9%
2 ਸਾਲ – 7.0%
3 ਸਾਲ – 7.1%
5 ਸਾਲ – 7.5%

ਸਭ ਤੋਂ ਧਾਂਸੂ ਓਪਸ਼ਨ 5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ TD ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7.5% ਦਾ ਬੰਪਰ ਬਿਆਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਤਾ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਜੌਇੰਟ, ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੌਇੰਟ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ  3 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਜ਼ ਦਰ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ FD ‘ਤੇ 7.5% ਬਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ **ਹਰ ਉਮਰ** ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਬਿਆਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਟਰਾ ਬਿਆਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

₹2,00,000 ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ₹89,990 ਦਾ ਪੱਕਾ ਫਾਇਦਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ TD ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਜੌਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਚ ₹2,00,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹2,89,990 ਮਿਲਣਗੇ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ—

ਮੂਲ ਧਨ — ₹2,00,000
ਕੁੱਲ ਬਿਆਜ਼ — ₹89,990 (ਪੱਕਾ, ਫਿਕਸਡ ਰਿਟਰਨ)

ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਵੇ ਜਾਂ ਬਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਘਟ ਜਾਣ — ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ TD ਸਕੀਮ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜੌਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ₹2,00,000 ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ*₹2,89,990 ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹89,990 ਦਾ ਫਿਕਸ ਬਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

(ਨੋਟ: ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਮਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। zee phh ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ)

 

 

 

