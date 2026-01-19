Post Office ਦੀ ਦਮਦਾਰ ਸਕੀਮ... ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੋ ਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫੰਡ, ਜਾਣੋ Calculation

Post Office Scheme: ਡਾਕਘਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਘਰ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ₹14.28 ਲੱਖ ਦਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਦੀ ਰਿਕਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (RD) ਸਕੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ RD ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਅੱਜ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ
ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ RD ਸਿਰਫ਼ ₹100 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
RD ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਬਚਤ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ।
RD ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਿਆਜ ‘ਤੇ ਬਿਆਜ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।
RD ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 6.7% ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ FD ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
14 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਸਮਝੋ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਬਚਤ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
6.7% ਬਿਆਜ ਨਾਲ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫੰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ RD ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹20,000 ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ, ਅਰਥਾਤ 60 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਕਰੀਬ ₹12 ਲੱਖ ਬਣੇਗੀ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹20,000 ਦੀ ਤੈਅ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹2,28,727 ਬਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੈਚਿਊਰਿਟੀ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਕਰੀਬ ₹14.28 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਬਿਆਜ ਨਾਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ₹2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਮਿਟਡ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ RD ਇੱਕ ਟੈਂਸ਼ਨ-ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਚਤ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਛੋਟੀ ਬਚਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਨੋਟ: ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।)