Post Office ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੀਮ: ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਚਤ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ 21 ਲੱਖ ਦਾ ਤਗੜਾ ਫੰਡ, ਰਿਟਰਨ ਚਾਰਟ ਕਰੇਗਾ ਹੈਰਾਨ!

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਆਰਡੀ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ-ਮੁਕਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਬੱਚਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਾਉਂਡਿੰਗ ਵਿਆਜ, ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Nov 24, 2025, 09:00 AM IST
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਦੋਂ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਟਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੀ ਰਿਕਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (RD) ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਕਲਪ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ RD ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ 21 ਲੱਖ ਦਾ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਆਰਡੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ₹100 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਕਮ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

6.7% ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਕੰਪਾਉਂਡਿੰਗ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਆਰਡੀ ਲਗਭਗ 6.7% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿਮਾਹੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੰਪਾਉਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ:

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹30,000 ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,

5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ = ₹3,43,091
ਇਸ ਨਾਲ 6.7% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮਿਲੇਗੀ
ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਦੀ ਰਕਮ = ਲਗਭਗ ₹21,43,091 ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਡ ਹੋਵੇਗਾ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਠੋਸ ਫੰਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ- ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਦਦ
ਡਾਕਘਰ ਆਰਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਨਕਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 

 

