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ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ-ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਵੀਸੀ, ਸੀਏਜੀ ਅਤੇ ਜੱਜ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ, ਬੈਂਕ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ’ਤੇ Conflict of Interest ਅਤੇ Cooling-Off Period ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 18, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 12:33 PM IST
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ-ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਵੀਸੀ, ਸੀਏਜੀ ਅਤੇ ਜੱਜ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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