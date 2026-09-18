/ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ-ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਵੀਸੀ, ਸੀਏਜੀ ਅਤੇ ਜੱਜ

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ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (X) 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੱਜ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੁਖੀ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੀਵੀਸੀ ਮੁਖੀ, ਸੀਏਜੀ ਮੁਖੀ, ਬੈਂਕ ਮੁਖੀ, ਪੀਐਸਯੂ ਮੁਖੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ: ਕੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸੀਵੀਸੀ, ਸੀਏਜੀ, ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ
ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ: ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵੰਤਾਰਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਕੇ. ਵੀ. ਚੌਧਰੀ: ਕੇ. ਵੀ. ਚੌਧਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਵੀਸੀ) ਅਤੇ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (ਆਰਆਈਐਲ) ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣੇ।
ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਰਿਸ਼ੀ: ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਰਿਸ਼ੀ, 1978 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਸੀਏਜੀ) ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ/ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਯੂਕੇ) ਸਿਨਹਾ: ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ (ਸੇਬੀ) (2011-2017) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਸਿਨਹਾ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ NDTV ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਐਮ.ਕੇ. ਜੈਨ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਐਮ.ਕੇ. ਜੈਨ (ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ) ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਨਗੇ।
ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ
ਰਾਮਿਓਨ (ਆਰ.ਐਸ.) ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਲ: ਆਰ.ਐਸ. ਗੁਜਰਾਲ, 1976 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਮਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰ, ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।
ਜੀ.ਕੇ. ਪਿੱਲਈ: ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਕੇ. ਪਿੱਲਈ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣੇ।
ਮੀਰਾ ਸ਼ੰਕਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ (IFS) ਮੀਰਾ ਸ਼ੰਕਰ ਅਡਾਨੀ ਐਨਰਜੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣ ਗਏ।
ਵੀ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ: ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ, ਵੀ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣੇ।
ਵਿਜੇਲਕਸ਼ਮੀ ਜੋਸ਼ੀ: ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ (IAS 1980), ਵਿਜੇਲਕਸ਼ਮੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣੇ।
ਪੀ.ਕੇ. ਪੁਜਾਰੀ: ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (CERC) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੀ.ਕੇ. ਪੁਜਾਰੀ, ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬੇਨੀਵਾਲ: ਗੁਜਰਾਤ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਬੋਰਡ (GMB) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ CEO (IAS 2004) ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਵਿਖੇ GMB ਨਾਮਜ਼ਦ ਬਣੇ।
ਕੇ. ਜੈਰਾਜ: ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ. ਜੈਰਾਜ, ਅਡਾਨੀ ਐਨਰਜੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣੇ।
ਚੰਦਰ ਅਯੰਗਰ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਅਤੇ MERC ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਚੰਦਰ ਅਯੰਗਰ, ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ, ਅਡਾਨੀ ਟੋਟਲ ਗੈਸ, ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਐਨਰਜੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਅਮੀਆ ਚੰਦਰ: ਡਾ. ਅਮੀਆ ਚੰਦਰ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGFT) ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਡਾਨੀ ਐਨਰਜੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣੇ।
ਦੀਪਕ ਅਮਿਤਾਭ: ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ IRS ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ PTC ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CMD, ਦੀਪਕ ਅਮਿਤਾਭ, ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਵਿਖੇ ਊਰਜਾ ਵਿਕਰੀ ਦੇ CEO ਬਣੇ।
ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ. ਕੇਸ਼ਰੀ: 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ. ਕੇਸ਼ਰੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ।
ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ: ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੱਤਰ (IAS 1977), ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ, NDTV ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣੇ।
ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (IAS 1979), ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, NDTV ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣੇ।
ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ: ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ IRS ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, NDTV ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣੇ।
ਐਮ.ਵੀ. ਭਾਨੂਮਤੀ: ਆਮਦਨ ਕਰ (ਜਾਂਚ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (IRS 1987), ਐਮ.ਵੀ. ਭਾਨੂਮਤੀ, ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣੇ।
ਨੀਰਜ ਬਾਂਸਲ: ਸਾਬਕਾ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਰਜ ਬਾਂਸਲ, ਜੇਐਨਪੀਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਵੀਆਰਐਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ (ਏਪੀਐਸਈਜ਼ੈਡ) ਦੇ ਸੀਈਓ ਬਣੇ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪੀਐਸਯੂ (ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼) ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ
ਅਰੁੰਧਤੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ: ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ 2017 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣ ਗਈ।
ਏ. ਕੇ. ਪੁਰਵਾਰ: ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਏ. ਕੇ. ਪੁਰਵਾਰ, ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣੇ।
ਕੇ. ਵੀ. ਕਾਮਥ: ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੈਂਕਰ, ਕੇ. ਵੀ. ਕਾਮਥ, ਜੀਓ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮਿਰਪਾੜੀ: ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮਡੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮਿਰਪਾੜੀ, ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣੇ।
ਸਾਰਥਕ ਬੇਹੂਰੀਆ: ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਓਸੀਐਲ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਰਥਕ ਬੇਹੂਰੀਆ, ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਬਾਲਣ-ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ।
ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ: ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਓਸੀਐਲ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ।
ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਿੰਘ: ਪੈਟ੍ਰੋਨੇਟ ਐਲਐਨਜੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਗੇਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲਾਇੰਸ-ਬੀਪੀ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਇੰਡੀਆ ਗੈਸ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਡੀ. ਸੇਨਗੁਪਤਾ: ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਜੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀ. ਸੇਨਗੁਪਤਾ, 2005 ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੰਕਰ: ਓਐਨਜੀਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮਡੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੰਕਰ, ਅਡਾਨੀ ਟੋਟਲ ਗੈਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣੇ।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰੁੰਗਟਾ: ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਲ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰੁੰਗਟਾ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣੇ।
Former, CVC chief, CAG chief, Bank chiefs, PSU chiefs, even Supreme Court judge joined Reliance, the company that they should have dealt with in some capacity as Regulators, after retirement. Shouldn’t there be a ban on such post retirement jobs which create conflicts of interest… pic.twitter.com/EE0C2O0tA5
— Prashant Bhushan (@pbhushan1) September 18, 2026
ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਜਾਂ ਜੱਜ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਹੋਵੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ - ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।