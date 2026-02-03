Gold-Silver Price: ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ... ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ

Gold-Silver Price: ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Trending Photos
Gold-Silver Price: ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਅੱਜ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ 24-ਕੈਰੇਟ, 22-ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੀਏ।
ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ₹148,697 ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹165,795 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਪਿਛਲੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ₹17 ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹136,206 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ, 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹151,868 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹15 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਘਟੀ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3,49,900 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3,50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹100 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।