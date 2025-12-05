Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਘਟੇਗੀ EMI; RBI ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪਾਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ

Repo Rate News: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ, 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੀਤੀ ਗਈ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 05, 2025, 10:53 AM IST

ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਘਟੇਗੀ EMI; RBI ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪਾਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ

Repo Rate News: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਹੁਣ 5.50% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.25% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। RBI ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ EMIs ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।

RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ GDP ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 2% ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ GDP ਵਾਧਾ 8.2% ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ GDP ਵਾਧਾ 8% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

MPC ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। CRR ਨੂੰ 3% 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ SDF ਦਰ ਨੂੰ 5.25%, MSF ਦਰ ਨੂੰ 5.75% ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਰ ਨੂੰ 5.75% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਤਰਲਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ OMO ਖਰੀਦ ਅਤੇ $5 ਬਿਲੀਅਨ 3-ਸਾਲ ਦੀ USD/INR ਸਵੈਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਟੌਤੀ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ, 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਹੋਰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 125 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਾਂ 1.25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੋ ਵਾਰ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ 6.50% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.25% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ

ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਸੈਕਸ 200 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 85,500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 75 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 26,110 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਫਟੀ ਬੈਂਕ 364 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

