ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਇਸ Bank ਤੋਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕੋਗੇ ਕੈਸ਼, RBI ਨੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

RBI Withdrawal Banned on Nasik Bank: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਲੋਕਨੇਤ ਆਰਡੀ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 18, 2025, 11:26 AM IST

RBI Withdrawal Banned on Nasik Bank: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਲੋਕਨੇਤ ਆਰਡੀ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਲੋਕਨੇਤ ਆਰਡੀ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ, ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕੋਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 16 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ।

RBI

