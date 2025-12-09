RBI ਨੇ ₹10 ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ Update! ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

Advertisement
RBI Circular on coins: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ₹10 ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਨਕਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ₹20 ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ₹10 ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, RBI ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 50 ਪੈਸੇ, ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ₹20 ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ 

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਾਲ ਬਦਲਣ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੌਕਿਆਂ, ਜਾਂ ਟਕਸਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ₹10 ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਵਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਵੈਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਿੱਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਰਿਆਨੇ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਕਾ ਵੈਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ; ਸਿੱਕੇ ਅਸਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।"

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਉਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਫਵਾਹਾਂ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ:

ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ

ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ

ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਫੈਲਣਾ

ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

