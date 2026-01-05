RBI ਨੇ ₹2000 ਦੇ ਨੋਟ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

RBI Update On 2000 Rupee: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ 98.41% ਨੋਟ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ।
RBI Update On 2000 Rupee Note: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ 98.41% ਨੋਟ ਜੋ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ, 3.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5,669 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 98% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਹਨ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, RBI ਨੇ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ₹2,000 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਢਵਾਉਣਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਘਟਿਆ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ
RBI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ₹2,000 ਦੇ ਨੋਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। RBI ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ₹2,000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
RBI ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ
ਲੋਕ ₹2,000 ਦੇ ਨੋਟ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ RBI ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਡਾਕ ਸਹੂਲਤ
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਘਰ ਤੋਂ RBI ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ₹2,000 ਦੇ ਨੋਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ।
ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਧ ਮੁਦਰਾ ਹਨ।
ਨਿਯਮਤ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲ ਹਨ।