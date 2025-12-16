Advertisement
RBI ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਖ਼ਤਮ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ

 ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ 4 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 4 ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 16, 2025, 03:27 PM IST

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ 4 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 4 ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਰਲੇਵੇਂ 

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 4 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰਲੇਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ। RBI ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹ ਰਲੇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। RBI ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 44A ਤਹਿਤ  ਦ ਅਮੋਦ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (The Amod Nagric Co-operative Bank) ਨੂੰ ਦ ਭੁਜ ਮਰਕੈਂਟਾਈਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (The Bhuj Mercantile Co-operative Bank) ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਅਮਰਨਾਥ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਕਲੂਪੁਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਡ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਲਯ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਲੇਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਬਦਲੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ, ਲੋਨ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਦੀ ਬਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। RBI ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਰਜਰ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਰਜਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਚੈਕਬੁੱਕ ਜਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

