RBI ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 5.25% ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਾਇਮ, EMI ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ

Repo Rate: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ - ਭਾਵ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ EMIs (ਬਰਾਬਰ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ) 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ; ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਧਣਗੇ।
MPC ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 'ਨਿਰਪੱਖ' ਰੁਖ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, SDF (ਸਥਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤ) 5% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ MSF (ਸੀਮਾਤਮਕ ਸਥਾਈ ਸਹੂਲਤ) 5.50% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 (FY27) ਲਈ 6.9% ਅਸਲ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 2025 ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 125 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਚਤ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ - ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ - ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਰ ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਆਟੋ ਲੋਨਾਂ ਲਈ ਈਐਮਆਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 (FY26) ਲਈ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 7.6% ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਲਈ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ 6.9% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟਾ ਕੇ 6.8% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2027 ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.6% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 4% ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ, ਇਹ 4.4% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q3) ਲਈ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 5.2% ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਟਕਰਾਅ, ਵਿਸ਼ਵ ਤਣਾਅ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਤਣਾਅ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।