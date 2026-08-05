Add Zee Business As A Preferred Source
App

Jio ਦਾ ਨਵਾਂ 3-in-1 Home Pack ਲਾਂਚ; ਮਿਲੇਗਾ Wi-Fi, 1000+ TV ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ OTT ਦਾ ਲਾਭ

Reliance Jio: ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਨਵੇਂ 3-ਇਨ-1 ਹੋਮ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ₹400 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਪਲਾਨ ਵਾਈ-ਫਾਈ, 1000+ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ 12 OTT ਐਪਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 05, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:14 PM IST
Jio ਦਾ ਨਵਾਂ 3-in-1 Home Pack ਲਾਂਚ; ਮਿਲੇਗਾ Wi-Fi, 1000+ TV ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ OTT ਦਾ ਲਾਭ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 6 ਅਗਸਤ 2026
2
3
4
5