Jio ਦਾ ਨਵਾਂ 3-in-1 Home Pack ਲਾਂਚ; ਮਿਲੇਗਾ Wi-Fi, 1000+ TV ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ OTT ਦਾ ਲਾਭ

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Jio Home Pack: ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜੀਓ ਹੋਮ ਪੈਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਲਾਨ ₹400 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਵੀ, ਸਿਰਫ਼ ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਅਤੇ 3-ਇਨ-1 (ਵਾਈ-ਫਾਈ + ਟੀਵੀ + ਓਟੀਟੀ) ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
TV Only ਪਲਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਓਨਲੀ ਪੈਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹400 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਨ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ HD ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ OTT ਐਪਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। YouTube on TV ਅਤੇ Live TV Pause ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
Wi-Fi Only ਪਲਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਓਨਲੀ ਪੈਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹400 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਨ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ HD ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ OTT ਐਪਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। YouTube on TV ਅਤੇ Live TV Pause ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪੈਕੇਜ ਹੋਵੇਗਾ ਉਪਲਬਧ
ਜੀਓ ਦਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ 3-ਇਨ-1 ਹੋਮ ਪੈਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਅਤੇ OTT ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਭ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 30 Mbps ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ₹555 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਮਤ ਫਾਈਬਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, 1,000+ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਅਤੇ 12 OTT ਐਪਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕੁਝ ਪਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਲਟੀ-ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜੀਓ ਹੋਮ ਪੈਕਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।