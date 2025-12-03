ਰੁਪਏ ਨੇ ਰਚਿਆ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ; 90 ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਪਾਰ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ

Rupee Crashes to Record Low: ਰੁਪਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 6 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਕੇ 90.02 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ।
Rupee Crashes to Record Low: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ। ਰੁਪਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 6 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਕੇ 90.02 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ, 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਰੁਪਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੁਪਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 39 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਕੇ 89.95 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਮਵਾਰ, 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 89.83 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2025 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੁਪਿਆ 4.77% ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ-ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋੜੀ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 1.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਰੁਪਇਆ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਿਆ?
ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੇ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਫਟੀ ਸੂਚਕਾਂਕ 26,000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ ਵੀ ਲਗਭਗ 200 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਦਰਾ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ।
1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 85.70 'ਤੇ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।