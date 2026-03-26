Samsung ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ! Galaxy A57 ਅਤੇ A37 ਲਾਂਚ, 6 ਸਾਲ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਦਮਦਾਰ ਫੀਚਰ

Samsung Galaxy New Launch: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Galaxy A57 ਅਤੇ Galaxy A37 ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀਮਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਕੈਮਰਾ, ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 26, 2026, 03:39 PM IST

Samsung Galaxy A57 and Galaxy A37 Launched: ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਏ57 ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਏ37, ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੀਕ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫੋਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਪਡੇਟ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ।

ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਰੰਗ ਵਿਕਲਪ
Galaxy A57 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ₹56,999 ਹੈ
ਰੰਗ: ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੇਵੀ, ਸਲੇਟੀ, ਲਿਲਾਕ, ਆਈਸਾਈਬਲੂ
Galaxy A37 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ₹41,999 ਹੈ
ਰੰਗ: ਚਾਰਕੋਲ, ਸਲੇਟੀ ਹਰਾ, ਲਵੈਂਡਰ, ਚਿੱਟਾ

Galaxy A57: ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਤੇ ਦਮਦਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ
Galaxy A57 ਵਿੱਚ 6.7-ਇੰਚ FHD+ ਸੁਪਰ AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 120Hz ਅਤੇ 1900 nits ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, ਇਹ Exynos 1680 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ Xclipse 550 GPU ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ OneUI 8.5 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ
Galaxy A57 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਹੈ:
50MP ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ (OIS ਦੇ ਨਾਲ)
12MP ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ
5MP ਮੈਕਰੋ
ਸੈਲਫੀ ਲਈ 12MP ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ।
ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 5000mAh ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 45W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਹੈ।

Galaxy A37: ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਲਪ
Galaxy A37 ਵਿੱਚ 6.7-ਇੰਚ ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਤੇ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਚਮਕ 1200 nits ਹੈ।
ਇਹ Exynos 1480 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ Xclipse 530 GPU ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ
Galaxy A37 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ 8MP ਹੈ।
RAM: 6GB / 8GB
ਸਟੋਰੇਜ: 128GB / 256GB
ਮਾਈਕ੍ਰੋਐਸਡੀ ਕਾਰਡ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਇਬ ਹੈ
ਇਸ ਵਿੱਚ 5000mAh ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 45W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ 6 ਵੱਡੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਪਡੇਟਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੇਗਾ।

Trending news

Subhash Goyal
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਯੁਰਵੇਦ ਮਾਹਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
chintpurni temple
चिंतपूर्णी दरबार में अष्टमी की धूम: नारियल बलि, 56 भोग और जयकारों से गूंजा मंदिर
Chandigarh Liquor Policy
ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ Malls ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ
Punjab Officials Suspended
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਬੀਡੀਪੀਓ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਮੁਅੱਤਲ
Petrol Diesel price
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਕੀਮਤ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਆ ਕੀਮਤਾਂ
Tricity Petrol Diesel Supply News
ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਹਾਲਾਤ ਨਾਰਮਲ
Ajnala news
ਲੜਕਾ-ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਮਚਿਆ ਹੰਗਾਮਾ
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
CM सुक्खू का 62वां जन्मदिन: CR से मुख्यमंत्री तक का सफर, कर्मचारियों से की बड़ी अपील
Bharatmala Project Protest
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੋਕਿਆ; ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ