SBI ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ... ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ

SBI ATM Card Withdrawal Charges

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 12, 2026, 05:40 PM IST

SBI ATM Card: ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੇ ATM ਅਤੇ Automated Deposit-cum-Withdrawal Machine (ADWM) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ATM ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਚਾਰਜ 1 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, SBI ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-SBI ATM 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ 23 ਰੁਪਏ ਅਤੇ GST ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ 21 ਰੁਪਏ ਅਤੇ GST ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਲੇਂਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ - ਲਈ ਚਾਰਜ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ GST ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਰੁਪਏ ਅਤੇ GST ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

SBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ATM-ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਚਾਰਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਤ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ-SBI ATM 'ਤੇ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਫਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਹੋਰ ਖਾਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।

ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਸਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਵਾਰ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ, ਐਸਬੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐਮ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਰ ਏਟੀਐਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਫਤ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ 23 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 11 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਹਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੇਸਿਕ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਬੀਐਸਬੀਡੀ) ਖਾਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰਜ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਸਬੀਆਈ ਏਟੀਐਮ 'ਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਸਬੀਆਈ ਏਟੀਐਮ 'ਤੇ ਕਾਰਡ ਰਹਿਤ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣਾ ਅਸੀਮਤ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।


