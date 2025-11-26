Advertisement
Gold Rate Prediction: ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ; ਪਰ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਡਰਾਉਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

Gold Rate Prediction: ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਮਕ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 26, 2025, 07:26 AM IST
Gold Rate Prediction: ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ; ਪਰ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਡਰਾਉਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

Gold Rate Prediction: ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਮਕ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 720 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਸ ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 660 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ 1100 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇਗਾ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2026 ਤੱਕ ਔਸਤਨ $4,538 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਨੁਕੂਲ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਨਿਵਾਸ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀਮਤ $5,000 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨਾ 2026 ਵਿੱਚ ₹1,57,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2026 ਵਿੱਚ $5,000 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ (BofA) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 2026 ਵਿੱਚ $4,538 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ $5,000 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਸੋਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ $4,160 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 5 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 0.87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ₹124,935 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹125,342 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ₹123,308 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। BofA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਧਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। BofA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਕ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਸੋਨਾ $5,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੋਨਾ 5,000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 4,160 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੈ।

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Pun...और पढ़ें

gold rate predictionamerican bankUS bank gold price alertpunjabi news

