/ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਲਈ ਇਟਾਲੀਅਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਹੱਕ ‘Z’ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ

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Serie A News: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (Z) ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗਾਂ ‘ਸੀਰੀ ਏ’ (Serie A) ਅਤੇ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ‘ਕੋਪਾ ਇਟਾਲੀਆ’ (Coppa Italia) ਅਤੇ ‘ਸੁਪਰਕੋਪਾ ਇਟਾਲੀਆਨਾ’ (Supercoppa Italiana) ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਇਹ ਹੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 22 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ‘Z’ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਲੀਗਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੀਰੀ ਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲੱਬਾਂ ਏਸੀ ਮਿਲਾਨ (AC Milan), ਇੰਟਰ ਮਿਲਾਨ (Inter Milan) ਅਤੇ ਯੂਵੇਂਟਸ (Juventus) ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਲੀਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਗ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ, ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਊਟਾਰੋ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ (Lautaro Martínez), ਪਾਓਲੋ ਡਿਬਾਲਾ (Paulo Dybala) ਅਤੇ ਮਾਤੇਓ ਰੇਤੇਗੀ (Mateo Retegui) ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
22 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Zee 5 ਅਤੇ Unite8 Sports ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਵੇਸ਼ ਜਾਨਾਵਲੇਕਰ, ਚੀਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਫ਼ਸਰ – Unite8 Sports, ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਰੀ ਏ, ਕੋਪਾ ਇਟਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰਕੋਪਾ ਇਟਾਲੀਆਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਲੀਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ FIFA ਅਤੇ ਬੁੰਡੇਸਲੀਗਾ (Bundesliga) ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀਰੀ ਏ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।