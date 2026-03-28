Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3156419
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

6.855 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਐਫਸੀਆਈ ਉਤੇ ਐਸਐਫਆਈਓ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

SFIO action: ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 28, 2026, 10:06 AM IST

Trending Photos

SFIO action: ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਰੀਅਸ ਫਰਾਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ (SFIO) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ IFCI ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ₹6,855 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
SFIO ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ IFCI ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਕੋਸਟ ਹੋਟਲ, ਐਮਟੇਕ ਆਟੋ, ਆਲੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਭੂਸ਼ਣ ਸਟੀਲ, ਜੈਪੀ ਇੰਫਰਾਟੈਕ, ਏਬੀਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ, ਪਿਪਾਵਵ ਡਿਫੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਐਫਸੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਈਓ, ਐਮਡੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸਐਫਆਈਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਈਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮਡੀ (ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ-ਪੱਧਰੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ-ਵਿਆਪੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ NBFC ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

NCLT ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
SFIO ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ NCLT ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਈ 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਥਿਤ ₹6,855 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੀ NCLT ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGS

SFIO actionRs 6.855 crore fraud casefinancial irregularities

Trending news

SFIO action
6.855 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਐਫਸੀਆਈ ਉਤੇ ਐਸਐਫਆਈਓ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
amritsar news
ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਦਰੱਖਤ ਉਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾਇਆ
Ex-PM Arrest News
ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ; ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
Ananya Birla
ਕੌਣ ਹੈ ਅਨੰਨਿਆ ਬਿਰਲਾ? ਆਰਸੀਬੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਮਗਰੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 28 ਮਾਰਚ 2026
Mukh Mantri Sehat Yojana
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 30.51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ
Soi Wing Expansion Punjab
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ SOI ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
AAP Punjab report card 4 years​
ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ
Rampura Phul News
ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ; ਬੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਬੰਦ