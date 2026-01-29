Advertisement
ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ; ਸੋਨਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

Gold Silver Price: ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ। ਚਾਂਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ₹4 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨਾ ₹1.8 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ। ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 29, 2026, 12:35 PM IST

Gold Silver Price Today: ਵੀਰਵਾਰ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ₹407,456 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਮਾਰਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ₹22,090 ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 6% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੋਨੇ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਰਵਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਨੇ ₹1,80,501 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸਰਵਕਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਲਗਭਗ ₹14,500 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ।
-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਮੈਕਸ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5,626 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
-ਕਾਮੈਕਸ 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 119 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਿਆ: ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੇ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ' ਵਜੋਂ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ: ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੋਨੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਮੰਗ, ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਨਿਵਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਡਾਲਰ ਨੇ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬੁਕਿੰਗ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

