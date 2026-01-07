Silver New Rules: ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਦਲਣਗੇ ਨਿਯਮ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ

Silver New Rules: ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Silver New Rules: ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਚਾਂਦੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਚਾਂਦੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਲਈ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ HUID ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ BIS ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 6-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਮਾਰਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ (HUID) ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਹਾਲਮਾਰਕ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਗਰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਹਾਲਮਾਰਕ?
ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ। ਇਹ ਹਾਲਮਾਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ?
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ 6-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਡ (HUID) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲਮਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ?
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੁਰਾਣੇ ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ BIS ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਾਲਮਾਰਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।