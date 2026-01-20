Silver Price Today: ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ, ਕਿਉਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸਦੇ Rate, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

Silver Price Today: ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ 9 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਇਹ ₹250,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ₹10,000 ਤੋਂ ₹15,000 ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਚਾਂਦੀ ₹292,600 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ₹10,000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ₹302,600 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ।
Silver Price Today: ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ₹3 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹59,100 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ ₹3 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ
ਸੋਮਵਾਰ, 19 ਜਨਵਰੀ, 2026, ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਸੀ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹3 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨਾ ₹1.48 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਚਾਂਦੀ ₹3,02,600 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ₹3.02 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ।
9 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 19 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ 9 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਇਹ ₹250,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ₹10,000 ਤੋਂ ₹15,000 ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਚਾਂਦੀ ₹292,600 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ₹10,000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ₹302,600 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 9 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 19 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹59,100 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਵਪਾਰਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹60,000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਂਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਆਸਪਾਸ MCX 'ਤੇ ₹2 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ₹3 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਚਾਂਦੀ ਉਛਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਅੱਜ COMEX 'ਤੇ $94,740 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਨਾ $4,670 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।