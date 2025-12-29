Advertisement
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਮਕ ਹੋਈ ਫਿੱਕੀ, ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 21,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਢਿੱਗੀ

Silver Price Today: ਚਾਂਦੀ ਨੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ₹1,52,554 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 29, 2025, 04:39 PM IST

ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਮਕ ਹੋਈ ਫਿੱਕੀ, ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 21,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਢਿੱਗੀ

Silver Price Today: ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮ ਗਈ। ਚਾਂਦੀ, ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। MCX 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹2,54,174 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਵਕਾਲੀਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕੀਮਤ ₹21,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡਿੱਗ ਗਈ। 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚਾਂਦੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ₹1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ

ਚਾਂਦੀ ਨੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ₹1,52,554 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਧਾਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 175% ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ $80 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੁਨਾਫਾ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਘਟ ਗਈ।

ਚੀਨ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਨੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ

ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਚਾਂਦੀ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੀਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਾਂਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ?

> ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ ਪਾੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂਬਾ, ਸੀਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਹੈ। ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ।

> ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੰਗ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਈਵੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ।

