ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰੈਸ਼

Indian Stock Market Today: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਬੀਐਸਈ ਦਾ ਸੈਂਸੇਕਸ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ 83,817.69 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 83,757.54 ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੈਂਸੇਕਸ ਲਗਭਗ 500 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 83,313 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ।
Indian Stock Market Today: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਸੈਂਸੇਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ 500 ਅੰਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਨੇਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਨਿਫਟੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ 150 ਅੰਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਸਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ IndiGo, Zomato, BEL ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਸੈਂਸੇਕਸ-ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਐਸਈ ਦਾ ਨਿਫਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ 25,776 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25,755.90 ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ 164 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 25,612.90 ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਿਆ। Gift Nifty 100 ਅੰਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ Nikkei ਲਗਭਗ 500 ਅੰਕ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ Hang Seng ਕਰੀਬ 350 ਅੰਕ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ KOSPI ਇੰਡੈਕਸ ਲਗਭਗ 180 ਅੰਕ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਲੋਬਲ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਸੇਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ।
ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਡਿੱਗੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਅਰ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧੜਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਲਾਰਜਕੈਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ IndiGo, BEL ਅਤੇ Eternal ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗੇ। ਮਿਡਕੈਪ ਵਿੱਚ TIndia, Dixon, UPL ਅਤੇ Suzlon ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਸਮਾਲਕੈਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ Radington, TIMKEN ਅਤੇ MCX ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 4 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Reliance, Bajaj Finance, Adani Ports, Tata Steel ਅਤੇ HDFC Bank ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਰੈੱਡ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਲਚਲ ਰਹੀ। MCX ‘ਤੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। 5 ਮਾਰਚ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਵਾਲੀ 1 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 24,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲਗਭਗ 2,400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ।