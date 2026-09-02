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NCLAT ’ਚ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ- ₹6.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਲੈਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਦਨਾਮੀ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

Subhash Chandra NCLAT Case: NCLAT ਨੇ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੜਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ₹22,006 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ₹6.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ NCLT ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 02, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:06 PM IST
NCLAT ’ਚ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ- ₹6.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਲੈਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਦਨਾਮੀ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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