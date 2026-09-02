/NCLAT ’ਚ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ- ₹6.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਲੈਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਦਨਾਮੀ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

राज्य चुनें
Subhash Chandra NCLAT Case: ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਸਮਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ₹22,006 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ₹6.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
"ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 15 ਦਿਨ ਮਾਣਹਾਨੀ"
ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਯੋਗੇਸ਼ ਖੰਨਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਬਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਅਜੈ ਦਾਸ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਯੂਕੇ), ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ 25 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿਰੁੱਧ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸਸਮਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀ ਛਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਤਰਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ NCLT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਾਤਰਾ ਨੇ NCLT ਦੇ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (IBC) ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 419(5) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਾਰਾ 419(5) NCLT ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ (ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੀਲੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ) ਦੇ 25 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ?
'ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।'
ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ NCLT ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਨੀਲੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ IBC ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਅਸਹਿਮਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸੀ।
ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਰੁਖ਼: ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨੀਲੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਰੁਖ਼: IBC ਦੀ ਧਾਰਾ 115 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ।
ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਇਕਮਤ ਸਨ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ NCLAT ਦਾ ਰੁਖ਼
NCLAT ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੇ 5-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਡਾ. ਚੰਦਰਾ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਲੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ NCLT ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। NCLAT ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।