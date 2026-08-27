/ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦਾ NCLT ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ₹22,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ

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Subhash Chandra NCLT Case: NCLT ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ₹22,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ 27 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ Personal Guarantor (PG) ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ₹3,992 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ₹22,000 ਕਰੋੜ।
‘ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ’
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰੀਬ ₹45,000 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ₹43,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
₹3,992 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ NCLT ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਂਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ₹3,992 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ₹620 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
₹45,888 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਥ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਫਾਈ
ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੈੱਟਵਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਲੈਂਡਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਥ ₹45,888 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ Essel Group ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਨੈੱਟਵਰਥ ਮੰਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ₹39.08 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ RP ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਨੈੱਟਵਰਥ ₹31.79 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ।
‘ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ’
ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 8 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ NCLT ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁੱਲ ਕਲੇਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ NCLT ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ।