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ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦਾ NCLT ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ₹22,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ

Subhash Chandra NCLT Case: ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ NCLT ਨਿੱਜੀ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ₹22,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ Personal Guarantor ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਲੇਮ ₹3,992 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 27, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 07:25 PM IST
ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦਾ NCLT ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ₹22,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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