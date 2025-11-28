Advertisement
ਧੀਆਂ ਲਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ! ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ₹49 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਮੈਚਿਓਰਟੀ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ₹72 ਲੱਖ ਦਾ ਫੰਡ

SSY ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ₹1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 21 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹72 ਲੱਖ ਦਾ ਫੰਡ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ₹49 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 28, 2025, 06:07 PM IST
ਧੀਆਂ ਲਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ! ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ₹49 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਮੈਚਿਓਰਟੀ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ₹72 ਲੱਖ ਦਾ ਫੰਡ

ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (SSY) ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਕੰਨਿਆ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ₹3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

SSY ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੰਡ?

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚਿਓਰਟੀ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ 22.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ 49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੰਪਾਉਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਤਾਕਤ
ਇਹ ਸਕੀਮ 8.2% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿਮਾਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮਾਸਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਖਾਤਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼, 21 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਚਿਓਰਟੀ 
SSY ਖਾਤੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ 21 ਸਾਲ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਖਾਤਾ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਵਾਧੂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੌਣ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਤਾ?

ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ SSY ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਤਾ ਧੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧੀਆਂ ਲਈ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜੁੜਵਾਂ ਧੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਪੂਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ
ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੈ। ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਰਕਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ EEE ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

SSY ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ
ਇਹ ਇੱਕ 100% ਸਰਕਾਰ-ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੰਪਾਉਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੰਡ 

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹250 ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

