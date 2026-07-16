/ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਂਗ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ LPG Cylinder! Swiggy Instamart ਅਤੇ HPCL ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ

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Swiggy Instamart LPG Delivery: ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁਇੱਕ ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਵਿਗੀ ਇੰਸਟਾਮਾਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (HPCL) ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਆਨ-ਡਿਮਾਂਡ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿਲੰਡਰ
ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ Swiggy Instamart ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ?
ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ—
-10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਚਪੀ ਨਵਿਆ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ
-5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਵਾਇਤੀ ਮੇਟਲ ਦਾ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਫਿਲ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ (KYC) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਰੀਫਿਲ ਆਰਡਰ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ HPCL ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੀਫਿਲ ਕੀਤਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਚਪੀ ਨਵਿਆ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਐਚਪੀ ਨਵਿਆ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਟੀਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-ਹਲਕਾ, ਇਸਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਾਡੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਗੈਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
-ਜੰਗਾਲ-ਰੋਧਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਰਵਾਇਤੀ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਈਬਰਗਲਾਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਜੰਗਾਲ-ਰੋਧਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਭਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਲਈ।