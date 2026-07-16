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ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਂਗ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ LPG Cylinder! Swiggy Instamart ਅਤੇ HPCL ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ

LPG Cylinder Online Order: Swiggy Instamart ਅਤੇ HPCL ਨੇ ਇੱਕ ਆਨ-ਡਿਮਾਂਡ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ, ਐਪ ਰਾਹੀਂ 5 ਅਤੇ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 16, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:06 PM IST
ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਂਗ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ LPG Cylinder! Swiggy Instamart ਅਤੇ HPCL ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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