ਸਵਿਗੀ-ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਰੰਗ ਲਿਆਈ; ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ

Swiggy-Zomato Delivery Boy: ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Swiggy ਅਤੇ Zomato ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਡਰ ₹120-₹150 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, Zomato ਨੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨੂੰ ₹120-₹150 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ₹3,000 ਤੱਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨਿਯਮਿਤ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਤੱਕ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਸਵਿਗੀ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹10,000 ਤੱਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਇੱਕ ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ੈਪਟੋ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, 25 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਭੋਜਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੰਮਕਾਜ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਵਿਗੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗ ਗਏ
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ 2:13 ਵਜੇ, ਸਵਿਗੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ₹389.40 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ 1.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਟਾਕ 3.63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦਾ ਸਟਾਕ 0.43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ₹278 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ 2.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ 1-2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚ।