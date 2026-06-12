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ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੀਤੀ ਤੈਅ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇਲ?

Diesel Purchase Limit News: ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 12, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:08 AM IST
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੀਤੀ ਤੈਅ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇਲ?

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੀਤੀ ਤੈਅ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇਲ?
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