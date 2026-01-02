Advertisement
ਸਰਕਾਰ ਨੇ PPF, FD ਅਤੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਖੁਸ਼

Small Savings Scheme:: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 02, 2026, 04:39 PM IST

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ PPF, ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ FD ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 125 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਰਾਂ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2025 ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੱਧ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਧੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਯੋਜਨਾ, ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (SSY) ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.2% 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪੀਪੀਐਫ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.1% 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੀਪੀਐਫ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.1% 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ 4% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੀਮ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ 7.5% ਵਿਆਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 115 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਲਗਭਗ 9.5 ਸਾਲ) ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ  ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NSC) ਵਿਆਜ ਦਰ 7.7% 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ-ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਹੈ। ਡਾਕਘਰ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ (POMIS) 7.4% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2023-24 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹਨ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ?
ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਡਾਕਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ PPF, SSY, NSC, SCSS, POMIS, ਸਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਵਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ।

