ਸਿਰਫ਼ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੋਈ ‘Triple’, ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਦੱਸੀ ‘ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਟ੍ਰਿਕ’, ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਣਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋੜਪਤੀ!

ਇੱਕ Reddit ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ₹1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹3.3 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਧੇ ਅਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ।

Nov 25, 2025, 02:23 PM IST
ਸਿਰਫ਼ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੋਈ ‘Triple’, ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਦੱਸੀ ‘ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਟ੍ਰਿਕ’, ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਣਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋੜਪਤੀ!

ਹਰ ਰੋਜ਼, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Reddit 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹3.3 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਸਨੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ Trick ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। Reddit ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਰਤੀ।

ਰੇਡਿਟ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਹਾਲਤ ਇਤਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਰਫ਼ਾਰਮੈਂਸ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪਲਾਨ (PIP) 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਆਫਰ ਉਸਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਤੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ

ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇ।

ਇੱਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਖੇਡ  

ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਚਮਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਿੰਕਡਇਨ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ DM ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਰੈਡਿਟ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਿਲੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Drishti Gupta

My name is Drishti Gupta, and I have been working in the media industry for the past four years. During this time, I have gained experience in news reporting, content creation, and digital storytel...और पढ़ें

#BusinessIdea

