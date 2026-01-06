1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ Income Tax Act, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ?

Income Tax Act 1961: ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Income Tax Act: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੇਜ਼ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਰਿਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਡਰ-ਮੁਕਤ ਟੈਕਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ?
ਕੀ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ₹12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੀਮਾ, ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਜਾਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਟੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਛੋਟ ਲਿਮਿਟ ਸੇਲਰੀਡ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ।
GST ਸਥਿਰਤਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਗਭਗ 375 ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ GST ਦਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁਣ 5% ਜਾਂ 18% GST ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2026 GST ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ?
2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ ਕਸਟਮ ਟੈਰਿਫ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਗਰਟ ਉੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਸਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਸਵਾਲ: ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ: ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 2025 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ 1961 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਲੰਬਾ (800+ ਭਾਗ) ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ: ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 536 ਭਾਗ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ
ਪੁਰਾਣੇ, ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ "ਡਰ-ਮੁਕਤ" ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ?
ਜਵਾਬ: ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ CA ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ITR ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।