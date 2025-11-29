1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲੇਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੇਗਾ ਲੋਡ, RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਨਵੇਂ "ਮਾਸਟਰ ਨਿਰਦੇਸ਼" ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFC ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁੱਲ 244 ਮਾਸਟਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ, RBI ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।
RBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਬੈਂਕਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ RBI ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 5,673 ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਵਿਕਸਤ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ UPI ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਰਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਾਹਕ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ?
ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਂਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੇ ਬੈਂਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼: ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, 2026 ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।