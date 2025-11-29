Advertisement
trendingNow13022512
Hindi NewsZee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲੇਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੇਗਾ ਲੋਡ, RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 29, 2025, 10:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲੇਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੇਗਾ ਲੋਡ, RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਨਵੇਂ "ਮਾਸਟਰ ਨਿਰਦੇਸ਼" ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFC ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁੱਲ 244 ਮਾਸਟਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ, RBI ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।

RBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਬੈਂਕਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ RBI ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 5,673 ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਵਿਕਸਤ 

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ UPI ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਰਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗਾਹਕ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ?
 ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਂਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੇ ਬੈਂਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼: ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, 2026 ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

About the Author
author img
Drishti Gupta

My name is Drishti Gupta, and I have been working in the media industry for the past four years. During this time, I have gained experience in news reporting, content creation, and digital storytel...और पढ़ें

TAGS

#BusinessIdea#Atmcard #Bankingtips

Trending news

'बस ‘कमर्शियल लेन-देन’ बनकर रह गया है विवाह...', दहेज प्रथा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
'बस ‘कमर्शियल लेन-देन’ बनकर रह गया है विवाह...', दहेज प्रथा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट
A320 पर चीन की छाया? IndiGo-Air India को लेकर फैली अफवाह की असली सच्चाई सामने आई
Airbus A320 Technical Issue
A320 पर चीन की छाया? IndiGo-Air India को लेकर फैली अफवाह की असली सच्चाई सामने आई
सूरज ने ऐसा क्या कर दिया कि उड़ान नहीं भर पा रहीं 6000 फ्लाइट्स, जानिए क्या है CME?
Indigo Flight Cancel
सूरज ने ऐसा क्या कर दिया कि उड़ान नहीं भर पा रहीं 6000 फ्लाइट्स, जानिए क्या है CME?
महिलाओं की खतना पर पाबंदी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्यों भेजा नोटिस
Supreme Court
महिलाओं की खतना पर पाबंदी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्यों भेजा नोटिस
हेलीकॉप्टर सस्ते, सेवा महंगी! 13500 करोड़ में खरीद के बाद अब 8 हजार करोड़ देखभाल पर
mh-60r seahawk
हेलीकॉप्टर सस्ते, सेवा महंगी! 13500 करोड़ में खरीद के बाद अब 8 हजार करोड़ देखभाल पर
Cyclone Ditwah से श्रीलंका में 69 मौतें, क्या भारत बनेगा अगला निशाना? IMD का अलर्ट
Cyclone Ditwah
Cyclone Ditwah से श्रीलंका में 69 मौतें, क्या भारत बनेगा अगला निशाना? IMD का अलर्ट
सिद्धारमैया का शिवकुमार को न्योता; 'ब्रेकफास्ट' पर सुलझाए जाएंगे उलझे हुए 'समीकरण'
Karnataka News
सिद्धारमैया का शिवकुमार को न्योता; 'ब्रेकफास्ट' पर सुलझाए जाएंगे उलझे हुए 'समीकरण'
IndiGo और Air India की 250 उड़ानें खतरे में! A320 विमानों में आई बड़ी खराबी
A320 Software Issue
IndiGo और Air India की 250 उड़ानें खतरे में! A320 विमानों में आई बड़ी खराबी
नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज
NATIONAL HERALD
नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज
दिल्ली में महिला CM, बंद पड़ा हिंसा की शिकार महिलाओं का 'सहारा आयोग'
Delhi News
दिल्ली में महिला CM, बंद पड़ा हिंसा की शिकार महिलाओं का 'सहारा आयोग'