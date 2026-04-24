Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3191141
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

TIME Magazine ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ‘TIME100 Next India’ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, Reliance Foundation ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ

|Last Updated: Apr 24, 2026, 02:53 PM IST

Trending Photos

TIME100 Next India launch: ਗਲੋਬਲ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡ TIME ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 'TIME100 Next India' ਦੇ ਲਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 100 ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ TIME ਦੀ ਸੀਈਓ ਜੈਸਿਕਾ ਸਿਬਲੀ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੀਤਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ TIME100 ਗਾਲਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।

'TIME100 Next India' ਸੂਚੀ TIME ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾ, ਵਿਗਿਆਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨੀਤਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੀਤਾ ਐਮ. ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ TIME100 ਨੈਕਸਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨੀਤਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਕਦਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈਏ।"

Add Zee News as a Preferred Source

ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੈਸਿਕਾ ਸਿਬਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ TIME100 ਨੈਕਸਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। TIME100 ਨੈਕਸਟ ਇੰਡੀਆ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।"

ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਟਾਈਮ100 ਨੈਕਸਟ' ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ TIME100 ਨੈਕਸਟ ਇੰਡੀਆ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਗਾਲਾ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਵੇਰਵੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।

TAGS

TIME100 Next India launchTIME Magazine India eventReliance Foundation partnership

