Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Business PHH
  • /ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ Peko-Kalp ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ; ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਏਆਈ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ Peko-Kalp ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ; ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਏਆਈ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ

Peko Kalp Deal News: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਸੈਲਰੀ, ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉੱਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 14, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:12 PM IST
ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ Peko-Kalp ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ; ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਏਆਈ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ Peko-Kalp ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ
Peko Kalp Partnership29 min ago
2
SGPC Delegation Honored in California1 hr ago
3
100 Percent Ethanol Vehicles2 hrs ago
4
FIFA World Cup 20262 hrs ago
5
Governor Gulab Chand Kataria8:53 AM IST