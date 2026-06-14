/ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ Peko-Kalp ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ; ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਏਆਈ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ

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Peko Kalp Deal News: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਸੈਲਰੀ, ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉੱਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੇਕੋ ਅਤੇ ਕਲਪ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏਗੀ।
ਪੇਕੋ ਅਤੇ ਕਲਪ ਸਾਂਝੇਦਾਰ SME ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੇਕੋ, ਯੂਏਈ ਦਾ ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੁਪਰ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਕਲਪ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਫੁੱਲ-ਸਟੈਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਨੇ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (SME) ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਲਪ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੇਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ - ਇੱਕ ਅਨੁਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੰਡਿਆ ਲੇਜ਼ਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (DLT) ਪਰਤ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਡਿਜੀਟਲ-ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ-ਸੰਪਤੀ ਵਾਲਿਟ ਅਤੇ ਕੁੰਜੀ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਏਜੰਟਿਕ ਵਣਜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਕੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੋ ਪੂਰਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪੇਕੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਗਠਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਤੱਕ - ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ-ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ SME ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਲਪ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ-ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਏਮਬੈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਈਵਾਲ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਨਤ ਡਿਜੀਟਲ-ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ-ਵਿੱਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ-ਗ੍ਰੇਡ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ - ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ - SMEs ਲਈ ਇੱਕ ਮੂਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ”ਪੇਕੋ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਸ਼ਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਕੋ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ - ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਹ ਇੱਕ SME ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼, ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਪ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਤਪਨ ਸੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲਪ ਲਈ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ-ਪਹਿਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਧਿਆਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰ-ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਦਿੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ।
"ਅਗਲਾ ਦਹਾਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ SMEs ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ। ਪੇਕੋ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ SMEs ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਜੋ ਅਸਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।"