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Ujjwala Scheme Beneficiaries News: ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (PMUY) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਉਪਲਬਧ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਘਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 12 ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਹ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਨੌਂ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਲ ਖਨੂਜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਉਜਵਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
2022 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ₹200 ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
ਸਾਫ਼ ਰਸੋਈ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
2023 ਵਿੱਚ, ਸਬਸਿਡੀ ₹200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹300 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਲਾਭ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।